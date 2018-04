RIETI - I tifosi della Roma stanno raggiungendo Anfield Road per la semifinale di andata di Champions League tra Liverpool e Roma.



Tra loro anche un gruppo di giallorossi reatini partiti all'alba per la vicina Manchester e da qui in pullman per Liverpool che dista meno di 50 chilometri. Stadio ancora vuoto ma sostenitori in arrivo e clima per ora elettrizzante ma tranquillo.



Il rientro a Roma domani mattina sempre via pullman per Manchester quindi da Fiumicino dove hanno lasciato le auto per Rieti.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA