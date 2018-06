RIETI - I paradossi di un Paese che non riesce ad essere normale. E’ di oggi la notizia che il Comune di Leonessa è stato sorteggiato dal Mef, il ministero dell’Economia e Finanza per essere sottoposto a verifica amministrativo contabile.



«Ci chiedono - spiega il sindaco e deputato di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini - di fornire cinque anni di atti amministravi e contabili per un totale di 37 diversi tipi di documenti a partire dal 2013 ad oggi. Un aggravio di lavoro immenso per un Comune già in seria difficoltà da oltre due anni per colpa del terremoto e di una ricostruzione che non c'è. Invece di sostenerci e lavorare al nostro fianco per garantire la sopravvivenza delle comunità locali, lo Stato aggiunge al danno la beffa».



«Presenterò tempestivamente un’interrogazione parlamentare al ministro dell'economia Tria: vogliamo sapere dal governo come sia possibile che a enti locali in stato di emergenza, che affrontano a stento l'ordinaria amministrazione, si possano infliggere "per sorteggiato" ulteriori ostacoli burocratici.

Venerd├Č 8 Giugno 2018



