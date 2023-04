Domenica 16 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica a Rieti e in tutto il Reatino.

“Sentieri in Cammino”, rassegna giunta quest’anno alla sua quarta edizione. La rassegna di teatro e musica ha ricevuto il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale dell’alta Sabina e della provincia di Rieti, con 26 spettacoli dal vivo nei Comuni di Poggio Moiano, Casaprota, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Orvinio, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda e Scandriglia. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6 euro, con prenotazione su postmaster@sentieriincammino.com. Info sul sito www.sentieriincammino.com.

Per la stagione di teatro ragazzi, oggi alle 17, al teatro Potlach di Fara Sabina, va in scena “La bella addormentata”, della Compagnia Florian Metateatro, con Alessio Tessitore e Serena Di Gregorio, la regia è di Mario Fracassi. Lo spettacolo vede l’unione della componente popolare dei pupazzi e la sperimentazione dei linguaggi espressivi del corpo e della voce, in un tourbillon di personaggi, voci, costumi. Un desiderio profondo anima la storia dei due sovrani tristi: avere un figlio. Proveranno di tutto e la corte si animerà di stravaganti figure con fantasiose soluzioni. Dopo l’astrologo di corte, il cuoco, la dama, il maniscalco, qualcosa avverrà e il loro desiderio sarà esaudito. Una bambina di nome Rosaspina crescerà a corte, tra le mille attenzioni dei novelli genitori, ma qualcosa dovrà ancora accadere, un pericolo che minaccerà la loro felicità. Costo del biglietto 5 euro. Info e prenotazioni, con sms o whatsapp al: 351/7954176.

A Montopoli di Sabina, al teatro San Michele Arcangelo, torna la rassegna della stagione teatrale, organizzata dalla compagnia “Niente fischi si recita...” di Aldo Lops e Silvia Lastilla. Oggi (sipario alle 18) arriva in Sabina lo spettacolo scritto e interpretato da Daniele Parisi, “Io per te come un paracarro”. In scena Parisi è un attore che fa tutti i ruoli dello spettacolo, in una commedia recitata da un interprete solo parlato a più voci. Un viaggio lungo un tempo indefinito. Uno spettacolo tragico, comico suo malgrado. Voce e corpo sono gli elementi cardine su cui si regge l’intera rappresentazione. È l’azione scenica ossessiva a definire i personaggi che si materializzeranno davanti agli spettatori, ed è il suono della voce a disegnare lo spazio ridotto all’osso, utilizzando solo pochi elementi: a volte un capello, un foulard o un paio di guanti. Una drammaturgia teatrale e musicale composta sulla scena, grazie all’utilizzo di una loop-station con cui vengono incisi dal vivo i quadri sonori. Una storia narrata da un attore singolo. Ancora una volta, come nei precedenti spettacoli di Parisi, è il suono della voce ad accompagnare lo spettatore in un viaggio fuori dal tempo. Lo spettacolo racconta di una coppia, che sta per dare alla luce un figlio, che decide di partire: cercano un luogo dove costruirsi un avvenire decente. I familiari di lui, vittime di antiche patologie non risolte, non riescono a dissuadere i due dal voler intraprendere questo viaggio. Lungo il tragitto, la coppia incontrerà diverse umanità alla deriva. C’è una maga indovina sfaticata che tradisce la sua antica funzione oracolare. C’è chi si indebita, chi ruba, chi vende per strada. Chi è rinchiuso nelle proprie manie ossessivo-compulsive. Chi vede nella contraddizione l’unica possibilità per essere coerente. Nel frattempo, la fame aumenta. E ci si ascolta sempre meno. Informazioni e prenotazioni al 389/6793095 o 3395318478.

“Parole - le menti musicali”, fino al 30 aprile, presso la chiesa di San Rufo a Rieti. L’edizione 2023 nasce dall’idea di ascoltare, leggere e discutere di e con le parole, grazie alla partecipazione di autori, scrittori, attori e giornalisti italiani. Oggi alle 18, “Parole dedicate alla psicologia in emergenze sociali”, a cura di Piero Cipriano. L’attore sabino Emanuele D’Agapiti incontrerà e dialogherà con lo psichiatra Cipriano, per parlare del tema della cura e verrà ripercorsa la storia di questi ultimi anni di psichiatria, soprattutto sul tema del manicomio chimico come dramma contemporaneo.

Anpc e Lounge Cafè organizzano, in via Garibaldi 276, a Rieti, la rassegna cinematografica “Ribelli per amore”. Appuntamenti per vedere e commentare tre film che hanno fatto la storia della cinematografia mondiale. Ingresso libero. Il calendario delle proiezioni: giovedì 20 aprile, ore 18, il film “L’uomo che verrà” commentato da Pino Strinati, segretario nazionale Anpc; martedì 25 aprile, ore 18, il film “Roma città aperta”, commentato da Massimo Casciani.

Una domenica dedicata a prevenzione, cultura e solidarietà. È il cuore del Lions Day, che si svolgerà a Rieti il 16 aprile e che vedrà confluire in città tutti i membri dei club Lions del Lazio. Saranno diverse centinaia i partecipanti che dalle 8 alle 15 animeranno il centro storico con una serie di eventi, tutti finalizzati a far conoscere le attività che il Lions International mette in campo a favore dei meno fortunati. A largo Vittori, a lato della Cattedrale, i Lions con la collaborazione della Asl di Rieti, allestiranno uno spazio per screening sanitari gratuiti (nella foto d’Archivio, un ambulatorio mobile) per diabete, osteoporosi, nefrologia, cardiologia, prevenzione odontoiatrica e consulenze specialistiche, oltre alla prenotazione per screening oncologici. Per usufruirne, basterà accedere al punto di prenotazione in largo Vittori. Spostandosi in piazza Vittorio Emanuele II, sarà visitabile la mostra degli “Artisti della Solidarietà”, con opere donate da vari autori. Con un’offerta minima di 15 euro, sarà possibile acquistare opere grafiche firmate e numerate, contribuendo a una raccolta fondi per le iniziative dei Lions: in passato eventi simili hanno consentito di restaurare la Madonna di Sommati di Amatrice e la tela del 1600 del Manenti, nella chiesa parrocchiale di Greccio. Spazio alle degustazioni di piatti locali, con uno stand a largo Battisti curato dai soci Lions. Tra le altre iniziative, le premiazioni di alunni che hanno partecipato a varie iniziative dei Lions, l’esibizione della banda musicale di Rieti, l’annullo postale di due cartoline a numero limitato di 250 esemplari e visite guidate di Rieti organizzate per tutti quelli che arriveranno in città e vorranno scoprire tutte le bellezze del centro storico.