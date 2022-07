Sabato 30 Luglio 2022, 00:22

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Ultimi concerti del Fara music festival al parco Cremonesi all’Abbazia di Farfa, prima che la rassegna prosegua dal 5 al 21 agosto con i concerti “Into The Garden”, sempre in Abbazia. Questa sera (21.30), “Morricone Stories”, ultimo album che vede protagonista il jazzista italiano e internazionale, il sassofonista Stefano Di Battista. Un concerto tra jazz e una selezione tra le oltre 500 colonne sonore del maestro Morricone. A chiudere i concerti di luglio, il 31 (21.30), Roberto Gatto in “X-Overseas”, nuova avventura musicale per il batterista romano con una formazione inedita, che vede lo stesso Gatto alla batteria, Reinier Baas alla chitarra, Alfonso Santimone al piano, fender rhodes, elettronica e Frederico Heliodoro al basso.

A Magliano Sabina concerti, teatro di attualità, mostra di pittura, ballo e gusto in Art festival, presso il giardino dell’EcOstello. Stasera (ore 21), spettacolo teatrale “moro” (con la lettera minuscola): i 55 giorni che cambiarono l’Italia, con Ulderico Pesce e, in video, Ferdinando Imposimato. Domenica (ore 21), il concerto “Improvvisazione piano solo” con Danilo Rea. Oltre agli spettacoli, la mostra pittorica “Fioriture di luci” di Marco Marciani, interventi musicali di Ivan Cap Dj e, ogni sera, l’apericena. Info e prenotazioni: 342/0714782.

Per i concerti di “Castel Sant’Angelo in Music 2022” oggi alle 21.30, in località Piè di Paterno, la Rieti Jazz Orchestra.

Per “Sentieri in Cammino”, oggi alle 21, nell’area archeologica di Trebula Mutuesca a Monteleone Sabino, Gianfranco Jannuzzo mette in scena il suo recital “Girgenti amore mio”.

Dulcis in fundo, Casperia con la Life dance school, scuola di danza che propone oggi alle 21, ai piedi delle mura castellane il musical “Peter Pan” sotto la guida dell’insegnante coreografa Emanuela Antonelli. Le ragazze Marta De Dominicis nel ruolo di Peter, Rachele Capanna (Wendy), Elena Capanna, Serena Gemma, Giada Giusti, Michela Suergiu, Francesca Fulginiti, Beatrice Carosi daranno vita alla fiaba, a cui prenderanno parte anche i corsi di danza classica di Forano e Stimigliano.

Atmosfera Argentina, oggi, a Mompeo. Alle 19 inaugurazione della mostra degli artisti argentini Silvana Chiozza e Blas Vidal nelle sale del Castello Orsini Naro e, alle 21, musica e non solo, in piazza, con Pablo Della Maggiora e Valentina Fabbri Valenzuela. Ospiti i campioni italiani di Tango (Federdanza) Sergio Santi e Tiziana Pagliuca. Organizzazione del Comune, patrocinio di Ambasciata Argentina in Italia, Regione Lazio e Casa Argentina.

Sarà l’estro del talentuoso chitarrista reatino Damiano De Santis a fare da corollario alla prima parte delle aperture straordinarie delle aree archeologiche nella provincia di Rieti, promosse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti. Primo appuntamento, quello previsto per oggi alle Terme di Vespasiano a Cittaducale dalle 16.30 alle 19.30 (località Caporio-Cesoni, al chilometro 87,900 della Salaria, visite guidate ore 16.30 e 17.15) e domenica alla Villa degli Aurelii Cottae a Cottanello dalle 16.30 alle 19.30 (località Collesecco, via di Collesecco 1, visite guidate ore 10, 11 e 12): ad accogliere i visitatori saranno i funzionari archeologi e i collaboratori della Soprintendenza, che illustreranno gratuitamente le meraviglie del patrimonio archeologico della provincia reatina. A conclusione della prima giornata di visite, oggi alle 18.30, andrà in scena il concerto il concerto “Guitar night” del chitarrista Damiano De Santis (Rieti, 1989), evento gratuito realizzato grazie al contributo del Comune di Cittaducale e dell’Associazione turistica Civitas Ducalis. Diplomato in chitarra classica con il massimo dei voti al conservatorio di musica “Morlacchi” di Perugia, De Santis studia e consegue un diploma di perfezionamento in musica moderna (Country, Jazz, Blues, Pop, Fingerstyle) all’Accademia acustica di Roma, conseguendo anche un masterclass di perfezionamento con chitarristi e musicisti jazz e di musica classica di fama internazionale. Ha all’attivo quattro dischi (American Folk Project, Strings of Freedom, Mental Space, Pentacordo) incisi con diverse formazioni e di diverso genere musicale (jazz, blues, fusion, acoustic) e numerosi concerti in festival jazz (Fara jazz winter, International jazz day, Guitar festival e altri) e coltiva con successo la sua attività di compositore, arrangiatore e didatta.

Il Gruppo Giovani Greccio è un’associazione nata da un gruppo di ragazzi e ragazze con tanta voglia di creare nuove occasioni di crescita e divertimento: «Organizziamo un evento estivo di due giorni, all’insegna del buon bere e del cibo semplice e gustoso». Così, è nata l’idea di due serate che avranno come protagonisti i crostoni e la birra artigianale. La manifestazione si tiene oggi a Limiti di Greccio: momenti musicali, dalle 21, con artisti locali e del centro Italia, con note dal rockabilly al blues e dall’indie al cantautorato. «Un grazie speciale a chi ha voluto partecipare come sponsor a questo evento con un piccolo o grande aiuto, a chi sta credendo in noi e ci sta dando modo di realizzare questo primo grande evento. Vi aspettiamo a Limiti», dicono i giovani grecciani.

Per “Luglio suona bene, in piazza San Rufo a Rieti, oggi alle 21.30, va in scena “Non dire una parola che non sia d’Amore - Poesia e musica del mondo”, in cui il regista e attore reatino Emanuele D’Agapiti (prossimo alla pubblicazione del suo nuovo libro, “Nuove poesie di zone di sottosviluppo”), il compositore e polistrumentista Stefano Saletti e il polistrumentista Matteo Colasanti riempiranno la piazza di canti, corde, musica e poesia, alternando i brani con musiche di Saletti e Colasanti, poesie di D’Agapiti e della tradizione orientale e chiudendo con un omaggio a Franco Battiato e Pier Paolo Pasolini. Saletti ha dedicato studi e ricerche alla lingua franca mediterranea Sabir, che dal 2005 utilizza nelle sue composizioni, mentre Colasanti è attivo con il trio folk celtico “Triskell e Olocene”.

A Cantalupo in Sabina, nell’anfiteatro vicino al convento di San Biagio, la rassegna cinematografica “Parliamo di Donne”, alla sua VI edizione e dedicata quest’anno alle donne costruttrici di pace. Questa sera (21.15) il film “E ora dove andiamo”, con ospite Livia Bonifazi; domenica (21.15), “La verità negata” con ospiti Steve Della Casa e Caterina Taricano. Ogni serata sarà preceduta da un apericena alle 20, su prenotazione (cell. 345/9709968) nel giardino dell’anfiteatro.

Ad Antrodoco, rievocazione storica del Castaldato: un tuffo nel medioevo tra dame e cavalieri, con abiti e acconciature dell’epoca. Questa sera, la Notte dei Tamburi, organizzato dalla Compagnia di Tamburi di Antrodoco, con le associazioni di Tamburi da ogni angolo d’Italia. Al Gruppo sbandieratori de L’Aquila è affidata la coreografia dell’evento. Domenica, il corteo storico dedicato al Palio Madonna del Popolo.

Per l’estate leonessana, questa mattina il primo raduno equino Città di Leonessa in piazza 7 Aprile. Nel pomeriggio, inaugurazione della Malga di Corno, con aperitivo e concerto al bivacco della terza fossa; alle 18, inaugurazione della mostra “Le stanze di Margherita”, al chiostro di San Francesco e, alle 21.30, convegno spettacolo con i Bandierai Quattro Quarti dell’Aquila e gemellaggio con il gruppo “I Farnese di Ortona”.

In attesa dei festeggiamenti del santo patrono, San Gaetano Thiene, l’Asd Poggio Mirteto Calcio fa festa in piazza in una tre giorni a base di musica dal vivo, giochi per tutte le età (con gonfiabili, campetti da calcio e calcio balilla umano) e cucina casereccia. Il tutto in piazza Martiri della Libertà, oggi e domenica.

Sagra delle Sagne strasciate ai funghi porcini, domenica, a Paganico Sabino a pranzo e poi esposizioni e, a cena, arrosticini e birra, con musica dal vivo.

XIX sagra dei maccheroni a fezze oggi e domenica a Montenero Sabino.

Festa della birra domenica a Roccantica.

Per Orvinio Cinema, oggi, laboratori dalle 10, tra gli appuntamenti, alle 21, il film “Stessi battiti”, ospite Roberto Gasparro. Domenica alle 21, omaggio ad Adolfo Celi.