RIETI - Musica, cinema, teatro: le arti protagoniste nel weekend in Sabina. Partita un’edizione speciale che porterà ancora una volta la musica Jazz in Sabina: fino a domenica a Castelnuovo di Farfa e dal 26 al 28 novembre presso l’Abbazia di Farfa torna il “Fara music festival autumn edition”, con 6 concerti che vedranno alternarsi nomi nuovi ed esperti del Jazz italiano. Nel primo weekend della rassegna, spazio alla “Voce nel Jazz”: Mantis, Andrea Goretti Unusual Trio feat. Sara Simionato e Sara Fortini & Federico De Vittor si esibiscono al teatro Comunale di Castelnuovo di Farfa. Il weekend successivo la rassegna si sposterà all’Abbazia di Farfa, nella Sala Audiovisivi della biblioteca. Il tema della seconda parte del cartellone sarà “La magia del Duo”. Saranno ospiti: Umberto Fiorentino & Fabio Zeppetella, Rosario Giuliani & Pietro Lussu, Pierpaolo Bisogno & Rocco Zifarelli. Non solo concerti nei due weekend. Visite guidate nel Museo dell’Olio della Sabina di Castelnuovo di Farfa e nell’Abbazia di Farfa, degustazioni di olio, mostre fotografiche e seminari di Jazz. Il Fara music festival autumn edition è ideato e prodotto dall’Associazione Fara music, con la direzione artistica di Enrico Moccia.

Una programmazione molto fitta per il cinema di “Sabina in Prima Fila” nel fine settimana. Il progetto di cinema diffuso nei comuni della Sabina sarà ancora una volta al teatro Manlio di Magliano Sabina, alla Sala Benedetti di Poggio Mirteto, a Palazzo Orsini Naro di Mompeo e al teatro Comunale di Forano. A Magliano, domenica alle 17, il film italiano di animazione “Trash - La leggenda della Piramide magica”. A Poggio Mirteto, domenica alle 17, di scena l’animazione con “Mister Link”. Oggi alle 21 il cinema a Palazzo Orsini Naro di Mompeo, con la proiezione di “Un altro giro”. A Forano, sempre oggi alle 21, Nino Frassica è il protagonista di “School of Mafia”. Prenotazione sul sito www.sabinainprimafila.it.

Oggi alle 21, a Fara Sabina, va in scena “La Dolce Vita”, ultima produzione del Teatro Potlach. Si tratta di una prima assoluta. Sul palcoscenico di Fara quattro attori, guidati dalla regia di Pino Di Buduo, mettono in scena situazioni e personaggi che si rifanno all’immaginario felliniano. Lo spettacolo multidisciplinare, originale e inedito, trae origine dalla realtà mondana della seconda metà del ‘900, rappresentata sul grande schermo da Federico Fellini: teatro, danza, videoproiezioni fanno parte dello spettacolo a lui dedicato.

Per la rassegna “10 spettacoli per un Teatro”, questa sera alle 20.30, a Toffia, va in scena “Mummer”, commedia in un atto di Skirt Withsideslit. Interpreti Riccardo Eggshell che è anche il regista e Rachele Studer. È la storia di un’artista circense e di un attore in bolletta, coi mummers che celebrano la rinascita della vita. A seguire: menù degustazione gratuita di prodotti tipici sabini con il contributo di Regione Lazio - Arsial.