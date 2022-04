Rieti, sopralluogo sui lavori in corso sulla Salaria

RIETI - Sopralluogo per i lavori sulla Salaria.

"Con l’assessore regionale alle Infrastrutture Mauro Alessandri e il commissario Fulvio Maria Soccodato - si spiega in una nota - questo pomeriggio siamo prima andati a Borgo Santa Maria dove i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla Salaria procedono secondo il cronoprogramma.

Da lì ci siamo spostati nel cantiere dove si sta realizzando la terza corsia e dove sono stati rinvenuti i resti di una suggestiva strada di epoca romana. Nonostante i timori, il grande lavoro di Anas e delle ditte che vi stanno lavorando, di concerto con la Sopraintendenza, ha permesso di rivisitare il progetto iniziale che vedrà circa un mese di ritardo rispetto alle scadenze iniziali permettendo di salvaguardare questo importante ritrovamento archeologico sul quale bisognerà adoperarsi per recuperarlo e renderlo pienamente fruibile.

Infine l’assessore e il commissario sono andati a controllare lo stato di avanzamento dei tre svincoli per i quali sono stati aperti i cantieri a ridosso della città di Rieti".