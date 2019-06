RIETI - Importante esperienza fuori dalle aule per gli alunni dell'Ita, che insieme a professori e personale Ata hanno effettuato la prima cura del verde alla questura. Un'iniziativa che risulta particolarmente utile per il profilo formativo dei ragazzi, che otterranno anche dei crediti scolastici in compenso, e che fa certamente piacere a tutta la città.



«È bello che le istituzioni chiedano alla scuola di collaborare - dichiara la preside Maria Rita Pitoni - In questa maniera gli istituti non restano isolati e ne giovano anche gli alunni».



Quello dell'altro ieri è stato il primo intervento di potatura e miglioramento degli spazi verdi della questura, ma altri due se ne terranno nei mesi di luglio ed agosto,al termine dei quali anche l'Ita otterrà un riconoscimento, continuando sempre più ad affermarsi come un'importante realtà nel panorama reatino. © RIPRODUZIONE RISERVATA