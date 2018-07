di Lorenzo Quirini

RIETI - L’Istituto Tecnico Agrario chiude un bellezza le attività formative. Un anno pieno di soddisfazioni per la scuola reatina, che solo nell’ultima settimana ha concluso 3 corsi relativi all’imprenditoria agraria professionale (IAP), all’uso dei fitofarmaci e all’assegnazione dei patentini per la guida dei trattori.



Notevole il successo ottenuto dall’IAP, che ha coinvolto 24 imprenditori. Un’attività finalizzata ad ottenere fino a 70mila euro di contributo per le aziende reatine, grazie al Piano di Sviluppo Rurale e ai finanziamenti stanziati dall’Unione Europea e distribuiti dalla Regione Lazio. Un incentivo prezioso per le piccole e grandi realtà agricole del nostro territorio, destinato ai titolari promossi all’esame dello scorso 20 giugno, dopo 150 ore di lezione con relatori ed esperti del settore, all’interno delle aule dell’ITA e delle più grandi imprese agricole del centro Italia.



Bilancio positivo anche per il corso sull’uso dei fitofarmaci, sempre più necessari nelle coltivazioni. 20 ore di attività per i 17 frequentanti, dai 18 anni in su, che hanno potuto apprendere importanti nozioni sulle norme d’uso e le caratteristiche dei diversi tipi di prodotti per la cura del raccolto. Anche per loro, un complicato esame, tenuto all’interno dell’ITA da ispettori della Regione Lazio e delle ASL, al termine del quale sono stati rilasciati diversi tesserini, obbligatori per poter usare i fitofarmaci nelle proprie aziende.



Grande l’interesse riscontrato anche per il corso di 8 ore volto all’assegnazione di tesserini per la guida dei mezzi agricoli. 17 frequentanti, tra neodiplomati ed imprenditori già affermati, hanno potuto ottenere il patentino grazie all’uso dello stesso trattore dell’ITA, col quale è stato possibile fare pratica e svolgere l’esame.



Sicuramente dei segnali positivi che fanno sperare in un incremento dell’agricoltura, settore in cui Rieti riesce spesso a farsi apprezzare grazie ai prodotti di altissima qualità che contraddistinguono il nostro territorio. Si ringraziano il consorzio Ro.Ma, la Coop Agri e la Regione Lazio per la realizzazione dei corsi.

Martedì 24 Luglio 2018



