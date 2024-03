RIETI - Incidente, questa mattina, sulla Salaria, all'altezza di Borgo Quinzio, il secondo dopo quello purtroppo con una vittima della notte.

Per cause da accertare, un'auto, intorno alle 6.40, è finita fuori strada sulla Salaria, all'altezza di Borgo Quinzio. Per le due persone a bordo, ferite lievi. Sul posto, 118, vigili del fuoco e carabinieri.