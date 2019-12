Rieti, auto si ribalta, donna ferita

RIETI - Incidente stradale nella scorsa serata, 7 dicembre, nel territorio del Comune di Casperia in località Nunziata. Una donna alla guida di un autoveicolo ha improvvisamente perso il controllo della guida finendo fuori strada per poi capovolgersi. Sul posto vigili del fuoco e 118. La donna è stata subito soccorsa e, una volta stabilizzata, è stata trasportata in ospedale a bordo di un'ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA