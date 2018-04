RIETI - Una disattenzione o un colpo di sonno e il camion è volato giù dalla scarpata a lato della carreggiata provocando lo schiacciamento della cabina di guida. Feriti sei operai abruzzesi - di cui tre ricoverati nel nosocomio reatino in codice rosso ma non in pericolo di vita - mentre tornavano da Spoleto dove stavano eseguendo dei lavori lungo la tratta ferroviaria umbra.



L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7.30 lungo la strada statale 79 Ternana all'altezza del km 19.900 nei pressi di Pie' di Moggio dopo la galleria Montelungo in direzione Rieti. Tre le ambulanze sul posto insieme a Polstrada e Vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere contorte alcuni dei sei occupanti utilizzando arnesi da taglio.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18



