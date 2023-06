Guardia di Finanza, il generale Bruno Buratti in visita al comando provinciale di Rieti

RIETI - Nella mattinata odierna le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti hanno ricevuto la visita del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza - Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, accolto dal Comandante Regionale Lazio Generale di Divisione Virgilio Pomponi, dal Comandante Provinciale Col. Andrea Alba e dai Comandanti dei dipendenti Reparti territoriali.

L'alto Ufficiale ha incontrato i militari di ogni ordine e grado unitamente ad una rappresentanza della locale Sezione Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) per sottolineare il legame inscindibile tra le Fiamme Gialle in servizio e in congedo.

A seguire vi è stata la presentazione di un briefing operativo, nel corso del quale sono state illustrate al Generale le più rilevanti attività di servizio svolte ed in corso dai Reparti nei principali settori della missione istituzionale del Corpo, con particolare attenzione rivolta alle frodi connesse alla cessione di crediti di imposta fittizi, all’evasione fiscale, nonché alle attività investigative nel settore del controllo della spesa pubblica.

Nel corso dell’incontro sono state anche affrontate le strategie operative delle Fiamme Gialle reatine orientate alla lotta agli sprechi nell’erogazione di risorse pubbliche, alla luce degli investimenti connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la tutela del quale, sotto il profilo del presidio di legalità, riveste carattere di priorità da parte del Corpo per il corrente anno.

Il Generale di Corpo d’Armata Buratti ha incontrato successivamente il Prefetto di Rieti Dott.

Gennaro Capo, il Presidente del Tribunale Dott. Pierfrancesco De Angelis, il Procuratore della Repubblica Dott.ssa Lina Cusano Piro, il Questore di Rieti Dott. Mauro Fabozzi e le massime cariche militari della provincia.

Al termine della visita ispettiva il Gen. C.A. Bruno Buratti, nel raccogliere il plauso delle Autorità per l’impegno e la professionalità dimostrati dai militari del Comando Provinciale di Rieti, ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i risultati conseguiti dai finanzieri del reatino, esortandoli a proseguire nella direzione intrapresa al fine di assicurare un concreto presidio di legalità economico finanziaria.

Successivamente il Generale ha effettuato una visita presso l’Abbazia Benedettina di Santa Maria di Farfa sita nel comune di Fara Sabina, monumento tra i più insigni del medioevo europeo, di recente proposta per la candidatura degli insediamenti benedettini alto-medievali d’Italia a patrimonio dell’Umanità Unesco.