Rieti, salvaguardia e rispetto dell’ambiente: a Pian de Rosce la giornata ecologica fa il bis

RIETI - La Cisl Roma Capitale e Rieti, insieme alla Fai Cisl, Legambiente e FareAmbiente, organizza la seconda “Giornata Ecologica” che si svolgerà domenica 19 Luglio 2020. Immersi nel verde del Monte Terminillo, in località “Pian de Rosce”, tutti i promotori dell’iniziativa, ribadiranno la necessità di un impegno comune per la salvaguardia ed il rispetto della natura e dell’ambiente.

«Dopo l’edizione del 2019, anche quest’anno la Cisl promuove il messaggio ecologista, in un tempo in cui coniugare lo sviluppo con il rispetto dell’ambiente è fondamentale. La visione Green della nostra società e del vivere quotidiano deve essere un valore costante che regoli i processi sia di vita che economici delle persone. Coniugare economia, sviluppo e tutela ambientale sono valori che devono saper convivere».

«In questa direzione proseguiamo nella nostra battaglia a difesa dell’ambiente e del lavoro che lo stesso può generare. La Green economy significa una maggiore responsabilizzazione dell’economia rispetto al diritto di felicità e benessere delle future generazioni a partire dal godimento del bene base dell’esistenza umana: le risorse naturali: dalla qualità dell’aria, a quella delle risorse idriche e alimentari, alla bellezza degli spettacoli che ci offre la biodiversità».

«L’economia verde, deve essere guidata nell’interesse delle prossime generazioni nella direzione del buono e corretto utilizzo delle risorse naturali e materiali che dovranno essere disponibili, compatibili e sufficienti per le loro necessità.Durante i lavori del 19 luglio la Cisl, la Fai Cisl, Legambiente e FareAmbiente, rilanceranno questo messaggio e lo faranno in ambiente montano, sul Terminillo, in una zona dove esistono una serie di criticità ambientali, come delle aree verdi utilizzate, nel recente passato, come discariche, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sui rifiuti».

«Con la scelta della location di “Pian de Rosce” torneremo a sollecitare gli Enti competenti alla bonifica di un tratto montano che è completamente ricoperto di plastica e di rifiuti. La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Rieti, dal Comune di Rieti e dall’Azienda Servizi Municipali di Rieti».

