Fc Rieti si gode la vittoria. Foto. Ferazzoli: «Gara insidiosa e tre punti fondamentali»

RIETI - «In questo momento non esistono partite facili» aveva confidato prima del calcio d'inizio Fabrizio Ferazzoli ai suoi più stretti collaboratori, lasciando intendere che pure contro l'Athletic Soccer Academy, il Fc Rieti se la sarebbe dovuta sudare la vittoria, anche memore di quanto era accaduto qualche ora prima al 'Cecconi' di Monterotondo dove l'attuale capolista era stata battuta dai biancorossi, seppur di misura.

E riavvolgendo il nastro dei 90' dello 'Scopigno' in effetti, la formazione capitolino ha dato del filo da torcere agli amarantoceleste, che solo nel finale sono stati capaci di trovare i gol necessari per scardinare le maglie degli 'all blacks' ospiti e portare a casa i tre punti.

«È una vittoria fondamentale - ammette a fine gara Ferazzoli -, ottenuta contro un avversario ben messo in campo, che se l’è giocata a viso aperto senza troppi patemi d’animo.

Noi creiamo tanto, ma concretizziamo meno e questo spesso ci penalizza. Alla fine credo che la vittoria sia meritata perché dal primo all’ultimo minuto siamo stati padroni del campo e questo 3-1 premia gli sforzi fatti da tutti, nella domenica in cui il Monterotondo perde consentendoci di recuperare quegli stessi punti lasciati sette giorni fa a Guidonia. Ora ci godiamo questo successo e prepariamo nei dettagli la trasferta del 3 aprile a Montecompatri contro l’Atletico Lodigiani. Sarà un mese decisivo dove servirà l’apporto di tutti».