RIETI - E' scomparso questa mattina Giampaolo Mostarda, patron della storica televisione reatina Rtr. Mostarda, come riporta Rientinvetrina, si è spento questa mattina all'ospedale de Lellis.



Giampaolo Mostarda è stato per molti anni un imprenditoer edile, per poi passare al mondo dell'informazione. Dal 1993 entrò nel consiglio di amministrazione di Rtr, dopo essere stato socio di Radiomondo fino al Duemila



Mostarda lascia due figli e due nipoti.

Marted├Č 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:56



