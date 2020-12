Oltre 3 milioni e mezzo di euro sono stati destinati a 62 Comuni del Reatino

RIETI - Oltre 3 milione e mezzo di euro sono stati destinati a 62 Comuni della nostra provincia grazie al fondo per il sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali delle aree interne.

Il fondo per il triennio 2020-2022 ha stanziato in totale 90 milioni di euro per i Comuni fino a tremila abitanti classificati già dal 2013 come ultraperiferici, periferici o intermedi e per Comuni ultraperiferici e periferici tra 3.000 e 5.000: in base a questi criteri 3 milioni 537mila 451 euro sono stati assegnati ai 62 Comuni reatini.

«Un doveroso ringraziamento al Ministro per la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che ha ha condiviso la proposta del nostro deputato Fabio Melilli e di altri parlamentari di dare attenzione ai commercianti e agli artigiani dei piccoli comuni delle aree interne con stanziamenti rilevanti che consentiranno ai sindaci di dare un aiuto al commercio di vicinato e all’artigianato - scrivw in una nota il Pd - È un primo intervento al quale seguiranno grazie all’attenzione alle aree interne che caratterizza le decisioni e le scelte di questo Governo: la nuova legge di bilancio prevede infatti lo stanziamento di ulteriori 90 milioni per favorire la crescita dei servizi ai cittadini ed il ripopolamento dei comuni ed un fondo di 4 miliardi e mezzo di euro per investimenti al sud e nelle aree marginali del nostro paese».

Questi i comuni destinatari dei fondi in oggetto: Marcetelli, Micigliano, Collegiove, Paganico Sabino, Varco, Nespolo, Turania, Vacone, Ascrea, Concerviano, Castel di Tora, Montenero Sabino, Pozzaglia Sabina, Morro Reatino, Colle di Tora, Labro, Orvinio, Montasola, Collalto, Cittareale, Colli sul Velino, Mompeo, Cottanello, Poggio San Lorenzo, Salisano, Roccantica, Longone, Configni, Borbona, Accumoli, Belmonte in Sabina, Posta, Monte San Giovanni in Sabina, Frasso Sabino, Casaprota, Rocca Sinibalda, Montebuono, Borgo Velino, Toffia, Castelnuovo di Farfa, Selci, Petrella Salto, Monteleone, Torri in Sabina, Casperia, Poggio Catino, Fiamignano, Torricella in Sabina, Tarano, Collevecchio, Greccio, Cantalupo in Sabina, Poggio Bustone, Pescorocchiano, Stimigliano, Leonessa, Antrodoco, Amatrice, Poggio Nativo, Poggio Moiano, Forano. Montopoli di Sabina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA