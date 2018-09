RIETI - Finanziamento triennale dal Cda della Fondazione Varrone per il progetto del Laboratorio di Medicina Sperimentale della Sabina Universitas, per l’istituzione di una Biobanca di cellule staminali. «Per la prima volta la Fondazione sostiene direttamente l’avanguardia scientifica del territorio», osserva il presidente Antonio D’Onofrio. Il progetto si occuperà della realizzazione di studi in «vitro» sulla differenziazione delle cellule staminali derivate da polpa dentaria: potranno trovare applicazione clinica in malattie neurologiche e dell’occhio in particolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA