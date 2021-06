Fine anno scolastico, il messaggio del sindaco di Rieti Cicchetti e della delegata alla Scuola Rosati

RIETI - Ecco il testo del messaggio di fine anno scolastico 2020/21 rivolto agli studenti e al personale scolastico dal Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e dal consigliere delegato alle politiche scolastiche, Letizia Rosati.

«Cari studenti e care studentesse,

si chiude un anno non facile durante il quale, però, la scuola è tornata al centro del dibattito del Paese.

In questi mesi il governo nazionale si sta dando ambiziosi obiettivi col PNRR, Piano nazionale di Ripresa e resilienza, per garantire futuro soprattutto alle giovani generazioni. Questo Piano è per tutti ma soprattutto per voi che ne sarete i principali fruitori. Per questo l’augurio che vi rivolgiamo è di non spegnere mai il sacro fuoco della curiosità e l’amore verso il sapere perché e lì che si costruisce il vero Piano di riscatto della Nazione che avrà bisogno di tutto il vostro talento.

Come amministratori sappiamo che la scuola reatina è un pilastro della comunità locale e che tutto il personale scolastico si è speso affinché nessuno restasse indietro ma sappiamo anche che le famiglie hanno dovuto sopportare carichi pesanti, soprattutto per gli studenti più fragili. A tale scopo abbiamo monitorato con cura la situazione pandemica, favorito ogni iniziativa di sensibilizzazione - come la campagna informativa #dipendedanoi - e ci siamo spesso confrontati con le altre istituzioni per prevenire eventuali altre criticità e promuovere varie progettualità, come il ciclo di videoconferenze con il FAI o le linee guida sui temi della socialità e per il recupero della dimensione relazionale.

Al termine di questo particolare anno scolastico, non può mancare un caro saluto ai nostri maturandi e un sentito ringraziamento a tutta la comunità educante per gli sforzi compiuti ad ogni livello e per aver garantito questo fondamentale servizio alla collettività».