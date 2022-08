Fiera mondiale del peperoncino, in anteprima il programma dell'ottavo centenario del presepe

RIETI - L’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti si configura come un grande evento di promozione complessiva di tutte le bellezze e le potenzialità del territorio. Nell’ottica di azioni sinergiche a favore del territorio, anche quest’anno la Fiera ospita uno stand dedicato al Comitato Nazionale per Greccio 2023 allestito in piazza Oberdan, dove i visitatori avranno modo di ammirare un presepe proveniente dal Museo Internazionale.

Nel pomeriggio di sabato 27 agosto, Paolo Dalla Sega, manager che si occuperà del coordinamento, della produzione e della supervisione delle iniziative del programma culturale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del Presepe, sarà a disposizione di media e cittadinanza, insieme al Presidente del Comitato stesso, il sindaco di Greccio Emiliano Fabi, per illustrare iniziative e finalità del Comitato. Un'anteprima dedicata alla Fiera come anticipazione di quanto sarà illustrato dettagliatamente nei prossimi mesi.