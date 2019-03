© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prosegue in Italia il viaggio della fiaccola benedettina Pro Pace et Europa Una che la riporterà a Norcia la sera del 20 marzo. La fiaccola benedettina è stata accesa lo scorso 23 febbraio all'interno della Basilica di San Benedetto, la staffetta è partita oggi dall’Abbazia di Montecassino e attraverserà le Province di Frosinone, Roma, Rieti e Perugia grazie all’attività di circa 50 tedofori che si alterneranno su un percorso di circa 320 km.La staffetta arriverà a Rieti martedì 19 marzo intorno alle 18 e sarà accolta a Fonte Cottorella per poi essere scortata dalla Polizia Municipale fino a piazza Beata Colomba, di fronte alla chiesa di San Domenico, dove ad attenderla ci saranno il vescovo Domenico e le autorità locali. Alle ore 19 verrà celebrata una Santa Messa presso la cappella della “Casa Santa Lucia” delle suore clarisse, dove la fiaccola sarà custodita fino alla mattina successiva. Alle ore 10 del 20 marzo i tedofori si rimetteranno infatti in marcia verso Norcia, terra natale di San Benedetto.