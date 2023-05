Festa del 2 giugno nell’Ambasciata Italiana in Congo, protagonista la cucina della famiglia Serva

RIETI - Lo Chef de "La Trota" Sandro Serva, in occasione della Festa della Repubblica, invitato dall’Ambasciatore presso la Repubblica Democratica del Congo, Alberto Petrangeli, a rappresentare la cucina italiana in Ambasciata. La festa di quest'anno sarà anche una vetrina dell'eccellenza italiana nel campo della musica. Ad esibirsi prima della cena ufficiale targata La Trota, ci sarà la Youth Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi, conosciuta anche come Orchestra dei giovani europei.

In occasione delle celebrazioni ufficiali del 2 giugno presso la sede dell’Ambasciata a Kinshasa, quest’anno dedicate alla promozione della campagna di candidatura italiana per l’Expo del 2030, Sandro Serva, chef pluridecorato e titolare – insieme al Fratello Maurizio e rispettivi figli, Michele e Amedeo – del Ristorante La Trota a Rivodutri (Rieti), cucinerà per oltre 300 ospiti, rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e della cultura del continente africano.

«Essere parte degli sforzi di diplomazia culturale con cui l’Italia in un momento così - ha detto Sandro Serva - sta promuovendo la candidatura di Roma, e quindi della nostra Regione e dell’Italia intera, per ospitare l’Expo del 2030, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Anche considerando il tema scelto, in linea con la visione che come Famiglia e attività ristorativa incarniamo da 60 anni: come immaginare nuovi habitat per persone e territori».

E allora sarà la tradizione dell’altopiano reatino arricchita da molte contaminazioni creative ad influenzare tutte le portate.