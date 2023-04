RIETI - Fast Confsal Rieti: Alessandro Amicuzi nuovo segretario. Appena concluso il congresso provinciale della segreteria di Rieti della Fast Confsal che ha visto, ieri, l’elezione di Alessandro Amicuzi, dipendente Cotral Spa, alla guida della segreteria dell’organizzazione sindacale. Amicuzi si è avvalso poi della facoltà di nominare quattro vice segretari al fine di garantire, in maniera condivisa e capillare, una concreta presenza e fattive competenze professionali sull’intero territorio.

La nuova squadra del neo segretario sarà composta dai vice segretari Calderari Paolo, Caravaggio Eugenia, Fortuna Mattia e Guadagnoli Matteo. Impegno principale del neosegretario come da lui stesso dichiarato nell’immediatezza della nomina, «sarà quello di contribuire a dare un nuovo e reale impulso affinché il trasporto pubblico locale nella provincia di Rieti sia in grado di garantire un servizio efficiente e puntuale ai cittadini e, nel contempo, permettere agli operatori coinvolti di operare in sicurezza, con le dovute tutele».