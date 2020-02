RIETI - Due spacciatori arrestati dalla Squadra Mobile della questura di Rieti, in collaborazione con la Squadra di Napoli. Si tratti dell'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare che disponevano i domiciliari, emesse dal Gip del tribunale di Rieti, a carico di F.L., reatina di 54 anni e per F.A., reatino di 49 anni, ma domiciliato a Napoli.: l'accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish.



Il primo ad essere arrestato, in ottobre, fu F.A., trovato in possesso di 30 grammi di hashish. Dalle indagini si è arrivati anche a F.L.. In otto mesi, lo scambio, era stato di circa un chilo di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA