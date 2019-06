© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Rieti nello Spazio Attivo di Lazio Innova, martedì 25 giugno, tornano gli appuntamenti sui bandi per le imprese.Al centro Digital Impresa Lazio, che offre contributi per la digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e di soluzioni ICT che consentano di migliorare l’efficienza e modernizzare l’organizzazione aziendale e Fare Lazio Green con finanziamenti veramente a tasso zero dedicati alle imprese che intendono investire nell’efficientamento energetico.L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è a partire dalle 9.30 in via dell’elettronica.“Continuano le opportunità offerto dalla Regione per il territorio – spiega Teresa Marino la responsabile dello Spazio Attivo di Rieti – Invitiamo tutti a venire per scoprire i bandi e anche i numerosi servizi offerti dal FabLab al coworking, passando per le attività di creazione d’impresa”.