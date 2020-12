Fc Rieti, dov'è finito Di Santo? A Cerveteri insieme all'ex Mariani

RIETI - Da oltre due mesi ormai, l'attuale direttore generale in carica del Rieti, Pierluigi Di Santo, sembra essere sparito dai radar amarantoceleste. Assente sia durante la settimana, sia in occasione delle uscite ufficiali, in molti si sono chiesti che fine possa aver fatto, specialmente in un momento delicato come questo dove c'è una sorta di vuoto di potere che sta creando non pochi fraintendimenti.

Ma a quanto pare, l'arcano è stato risolto: da qualche settimana infatti, Di Santo collabora col Cerveteri (Eccellenza laziale) allenato da un'altra vecchia conoscenza reatina: il tecnico romano Alberto Mariani, probabilmente uno dei pochissimi ad aver lasciato solo ricordi deludenti. In undici gare ufficiali, tra campionato e Coppa Italia infatti, Mariani è riuscito ad ottenere appena un pareggio, l'1-1 casalingo col Potenza. Per il resto, solo sconfitte, 10 per l'esattezza.

