Covid: ulteriori 230 positivi nel Reatino e 64 guarigioni

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 230 nuovi soggetti positivi al test Sars CoV-2.

Rieti (94) – Amatrice (1) – Antrodoco (2) – Belmonte in Sabina (2) – Borgorose (2) – Cantalice (12) – Casaprota (1) – Castel S. Angelo (3) – Cittaducale (9) - Collevecchio (3) – Concerviano (2) – Contigliano (6) – Fara in Sabina (17) – Forano (11) – Greccio (3) – Leonessa (2) – Magliano Sabina (3) – Marcetelli (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (4) – Morro Reatino (2) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (11) – Poggio Moiano (6) – Poggio Nativo (7) – Poggio S. Lorenzo (1) – Scandriglia (5) – Stimigliano (9) – Tarano (4) – Toffia (2) – Torri in Sabina (1) – Vacone (1).

Si registrano 64 nuovi guariti.

(29) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (2) Borgorose – (1) Casaprota – (1) Castel S. Angelo – (1) Castel Nuovo di Farfa – (2) Cittaducale - (6) Fara in Sabina – (1) Greccio – (2) Magliano Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Rivodutri – (2) Scandriglia – (1) Stimigliano – (2) Torricella.

Numero tamponi eseguiti: 594.

Totale tamponi eseguiti: 173.925.

Totale positivi: 2.332.