Covid: contagi ancora in risalita con 33 nuovi casi e in 19 sono guariti

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 14:02

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 33 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (15) – Cittaducale (8) – Fara in Sabina (3) – Montopoli in Sabina (3) – Petrella Salto (2) – Rivodutri (1) – Scandriglia (1).

Si registrano 19 nuovi guariti.

(1) Rieti – (1) Borgorose – (1) Cantalupo in Sabina – (3) Collevecchio – (3) Fara in Sabina – (1) Frasso Sabino – (1) Greccio – (4) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 416.

Totali tamponi eseguiti: 127.498.

Totale positivi: 138.