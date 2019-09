© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo l’esperimento estivo ben riuscito che ha visto l’organizzazione di un concerto itinerante svoltosi nel pomeriggio del 10 agosto per le vie di Leonessa, la Corale San Giuseppe ha adempito a quelli che sono ormai da anni, i suoi impegni di fine estate.Domenica 1° settembre, ha avuto luogo la quarta edizione della rassegna canora “Arie di montagna” realizzata in cooperazione con la sezione Cai di Leonessa e sabato 7 settembre si è tenuto l’incontro “In coro per San Giuseppe” in occasione dei festeggiamenti settembrini di San Giuseppe, Patrono della Città. La suggestiva chiesa di San Pietro a fare da sfondo a questi due piacevoli eventi musicali, un pubblico partecipe ed attento, associazioni corali ospiti di evidente livello canoro ed artistico: il Coro Cai di Lanciano, il Coro Liberi Cantores di Aprilia, il Coro InCantu di Sezze, il Coro Polifonico Nova Shola Cantorum di Nepi e il Coro Artem Gospel Choir di Rieti.Vogliamo continuare a trasformare la passione che ognuno dei componenti del nostro gruppo nutre per la musica, in opportunità. Opportunità personali di crescita e confronto, opportunità per il nostro bel territorio che ricco di risorse paesaggistiche, culturali, architettoniche, musicali ed umane possa diventare “sorpresa” per quelli che la visitano per la prima volta, come per quelli che l’hanno conosciuta “promessa” di tornare ancora.