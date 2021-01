Comune di Rieti, le opposizioni: «Da Cicchetti altri tributi in un momento difficile»

RIETI - «La Giunta Cicchetti pur di fare cassa inventa bizzarri escamotages e fa pagare ai contribuenti reatini i propri ritardi e le proprie incapacità amministrative. È il caso allarmante del dimenticato ‘Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria’ che, come previsto dalla Legge 160/2019, a decorrere dal 1 Gennaio 2021, avrebbe dovuto normare e sostituire i precedenti regolamenti sui tributi locali minori», inizia così la nota dell'opposizione in consiglio comunale composta da Possibile, Rieti Città Futura, Psi e Pd.

«Con una delibera di Consiglio del 14 gennaio passato l’amministrazione comunale cancella gli sgravi fiscali fino ad oggi applicati per i tributi minori (tra cui la Tosap) e rimanda a data da destinarsi la predisposizione di adeguata proposta relativa a puntuali tariffe da approvare in Consiglio Comunale. Nel frattempo mano al portafoglio, zitti e pagare… e sono richieste salate. Un caso concreto? Un ponteggio di 150 mq per 6 mesi costa oggi 31mile euro e spicci; circa 1,5 euro al mq al giorno. Dato il riferimento non sarà difficile calcolare i tributi dovuti per tutti coloro che a proprie spese hanno investito risorse per dar vita alle vie del centro istallando dehors, pedane, tavolini, ombrelloni, o per coloro che avrebbero voluto rimettere a posto il proprio palazzo. Basta armarsi di carta e pallottoliere per capire lo scherzetto fatto dalla Giunta Cicchetti alla città mentre blatera di rigenerazione urbana e dice di appoggiare le misure previste per eco e sisma bonus. Una cosa è certa: in un momento in cui la pandemia, il lockdown e la conseguente crisi stanno piegando l’economia di un territorio in enorme difficoltà, fioccheranno altre ingenti richieste di tributi, e saranno dolori».

