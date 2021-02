Collevecchio, tornano le interviste del mercoledì con Stefano Baldoffei

RIETI - La diversità è qualcosa di reale o è un concetto fittizio? Se ne parlerà domani pomeriggio, nell'appuntamento on line del mercoledì con le interviste di Stefano Baldoffei. Il quindi appuntamento fa parte del ciclo di incontro di confronto e riflessione su alcuni importanti temi promossi dall'associazione Entròpia. L'associazione, che gestisce il Teatro del Combattente di Collevecchio, in questa fase di chiusura obbligata dettata dalla pandemia ha voluto dar vita a questo ciclo di interviste a personaggi famosi per affrontare vari aspetti della quotidianità. Sarà possibile seguire l'intervista sia attraverso il canale youtube dell'associazione sia sulla loro pagina facebook.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA