RIETI - Grandi manovre a Castelnuovo di Farfa con tanto di escavatore per recuperare un cavallo precipitato all'interno di un fossato. Erano da poco trascorse le 19.30 quando un cavallo, dopo essere riuscito a portarsi fuori dalla recinzione di un maneggio, ha percorso una breve distanza per poi scivolare all'interno di un profondo fossato rimanendo ferito a seguito del trauma subìto con la caduta. Non potendo essere recuperato dal proprietario, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.Sul posto una squadra del distaccamento sabino di Poggio Mirteto che ha impiegato lunghe ore per il recupero e l'estrazione dell'equino. I soccorritori sono dovuti ricorrere all'impiego di un mezzo per il movimento e riporto terra, una Terna, con la quale si sono aperti un varco per poter accedere all'interno del fosso e poi consentire l'uscita dell'animale.Operazioni particolarmente difficoltose andate avanti fino a notte fonda a causa della natura del terreno molle e molto fangoso. Il cavallo è stato recuperato, ferito ma vivo, con l'ausilio di corde e di una rete e subito consegnato al proprietario per essere curato.