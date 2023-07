Carabinieri, i cresimandi della parrocchia San Nicola da Bari di Poggio Catino visitano il comando di Poggio Mirteto

RIETI - Nei giorni scorsi, alcuni ragazzi della Parrocchia “San Nicola da Bari” di Poggio Catino, prossimi a ricevere il Sacramento della Santa Cresima, nel corso della loro preparazione per la “piena iniziazione cristiana” nell’apprendere dal parroco Don Saverio e dalla catechista dei 7 doni dell’importante Sacramento, hanno equiparato, uno di questi, ovvero “La Fortezza”, al personale dell’Arma dei Carabinieri.



Così, con non poca emozione, il Sacerdote, spiegando l’importante abbinamento esternato dai giovani cresimandi ha richiesto un incontro proprio con i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto oltre che per visitare la sede della Caserma anche per tenere viva l’attenzione dei ragazzi in merito alle problematiche che affliggono le nuove generazioni.



La richiesta si è concretizzata, non solo per i quattro dei giovani cresimandi ma anche in favore di altri coetanei, dai 12 ai 14 anni di età, tutti facenti parte del Gruppo “I Ragazzi di San Nicola” che opera nel volontariato e nella beneficienza.



E così Rocco, Davide, Francesco, Federico, Giorgia, Lorenzo A., Bianca, Jacopo, Aurora, Lorenzo C., Ginevra e Maria Luna, anche se per un solo ma indelebile giorno, sono stati arruolati quali “Allievi Carabinieri”, presentandosi puntualissimi presso il Comando Arma di Via Finocchieto, dove dopo un breve saluto di benvenuto accompagnati dalla catechista e da alcuni genitori, sono stati ricevuti dal Capitano Carmelo Ceraolo, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, che, insieme all’App. Sc. Alessandro Saturno appartenente al medesimo Reparto, ha spiegato ai promettenti ed attentissimi “Allievi” le molteplici attività cui l’Arma, in tutto il Territorio Nazionale ed anche oltre confine, è chiamata a svolgere.

I “Ragazzi del Gruppo San Nicola” si sono così appassionati alla proiezione di un filmato istituzionale che hanno voluto anche loro provare a presentarsi antecedendo al nome il grado di “Carabiniere”; tanta è stata la loro tenerezza che i militari gli hanno regalato alcuni simpatici gadget dell’Arma.



La visita è poi proseguita all’interno della Centrale Operativa per comprenderne al meglio le attività di coordinamento delle pattuglie esterne e di risposta alle richieste dei cittadini che pervengono attraverso il Numero Unico di Emergenza “112”, spiegate dal Brig. Antonino Manzo e dal V.Brig. Alessandro Allegrini.

I ragazzi hanno quindi potuto successivamente osservare da vicino le autoradio Alfa Romeo “Giulia” e “Giulietta” di recente dotazione all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri, con l’illustrazione, a cura del V.Brig. Andrea Del Manzo, del V.Brig. Gennaro Citro e dell’App. Sc. Antonio Monteleone, del funzionamento dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo, nonché l’apparato per il foto-segnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali, spiegato dal Brig. Nicola Tallarico, militari tutti in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile di Poggio Mirteto.



Al termine della visita, i “Ragazzi del Gruppo San Nicola” hanno offerto ai Carabinieri, commossi e stupiti per l’affettuoso gesto, una buonissima torta con la dedica: “Carabinieri, Siete la ns. Fortezza”.