Non indossa la mascherina, tensione in uno studio medico: intervengono i carabinieri

RIETI - Momenti di tensione in uno studio medico reatino e arrivano i carabinieri. Il motivo? L'invito non proprio ortodosso di due donne rivolto ad un uomo in attesa del proprio turno il quale non indossava la mascherina. Tutto nella mattinata odierna presso uno studio medico molto frequentato nel quartiere di Città Giardino.

L'uomo - pur sostando all"aperto, all"esterno della sala di attesa in quanto pare fosse piena di pazienti in attesa - è stato subito redarguito da due donne e più volte ammonito sull"utilizzo della mascherina nonostante non si trovasse esattamente dentro la sala di attesa. Parole molto vivaci davanti a tutti, poi l'alterco e infine la chiamata ai carabinieri da parte delle donne.

I militari dell'Arma sono prontamente giunti sul posto con una pattuglia del Norm del comando provinciale di Rieti. I carabinieri, una volta arrivati hanno placato i bollenti spiriti per poi identificare le persone coinvolte. Nessuna sanzione per l'uomo questa volta forse l'eccesso di zelo è stato eccessivo.