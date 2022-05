Rieti, sorpreso in piazza violando gli obblighi della sorveglianza speciale: denunciato dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato un 25enne d'origine rumena, per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. L'uomo, noto alle forze di polizia ed attualmente sottoposto alla citata misura di prevenzione personale con obbligo di dimora presso la propria abitazione durante l'orario notturno, è stato sorpreso dai rnilitari mentre si trovava in una piazza del centro storico, in palese violazione delle prescrizioni imposte. ll soggetto non è stato in grado di fornire ai militari alcuna plausibile giustificazione per motivare l'allontanarnento dalla propria abitazione, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà a questa Procura della Repubblica.