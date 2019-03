I COMMENTI

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Luca Ghergo (Allenatore Futbol Montesacro)

IL TABELLINO

Capradosso

Futbol Montesacro

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vittoria in rimonta (1-2) per Futbol Montesacro, in casa di un grintoso e mai domo Capradosso. Sconfitta amara per gli uomini di mister Tulli, che però rimane soddisfatti della prova dei suoi. Tre punti sofferti, invece, per i ragazzi romani, che vengono trascinati da Del Genio (doppietta per lui) e dall’estremo difensore Oliva, autore di una prodigiosa parata su un calcio di rigore, che di fatto ha salvato il risultato e la vittoria.Primo tempo combattuto in ogni angolo del terreno di gioco. Capradosso parte bene e in maniera propositiva, sfruttando l’estro e la velocità della coppia d’esterni Ortenzi-Recchia. Proprio da questa coppia nasce il gol del vantaggio della formazione reatina: al 29’ dall’out di destra Ortenzi, con una veronica, salta due uomini e mette la palla in mezzo con un cross rasoterra teso, che Recchia deve solo spingere in rete. Montesacro appare lento e macchinoso ma, nonostante ciò, rimane in partita, subendo le offensive del Capradosso. Nel momento migliore dei padroni di casa, arriva il gol ospite, al 34’, con Del Genio: l’attaccante romano si accentra dalla destra e lascia partita una conclusione fulminea che si insacca sul secondo palo. Grande gol e numerosi applausi dalla tribuna, sia di parte reatina che romana. Il primo tempo termina, perciò, sul punteggio di 1-1.Ripresa giocata con forte intensità da entrambe le formazioni, che hanno espresso un buon calcio e molta grinta. Al 23’ Del Genio completa la rimonta per i suoi, ribadendo in rete il pallone che attraversava l’area dopo un tiro di Ottaviani che era rimbalzato sul palo alla destra di Sechi. Dopo il gol, Capradosso fatica a creare occasioni pericolose. Occasione importante per i reatini arriva al 39’ quando Ortenzi, dopo gli sviluppi di un corner, viene abbattuto in area. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Si incarica della battuta Tosoni, che si fa ipnotizzare da Oliva, che para la conclusione e spegne ogni desiderio di pareggio del Capradosso. Termina così, perciò, il match valido per la IX giornata di ritorno del girone C del campionato di Prima categoria: al “Comunale” di Quattro Strade, Futbol Montesacro batte Capradosso 1-2.: «Stiamo giocando alla pari con le prime della classe. Sia oggi che negli ultimi match, contro Amatrice e Ginestra, abbiamo giocato un bel calcio, giocando appunto alla pari di queste forti squadre. Peccato oggi non aver racimolato qualche punto ma, nonostante ciò, sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Si sta creando un bel gruppo, coeso e forte…peccato che il torneo sia alla fine! Complimenti ai nostri avversari per la vittoria e per il loro cammino stagionale ma i migliori complimenti vanno ai miei ragazzi: li voglio vedere sempre così, coraggiosi e uniti, per vendere cara la pelle in queste ultime giornate di campionato».: «Siamo soddisfatti del risultato anche se oggi abbiamo dovuto faticare non poco. In settimana avevamo preparato bene la partita, anche se è stata una settimana particolare vista l'assenza del mister ufficiale e anche perché c’era un grosso pericolo per i ragazzi, ovvero quello di pensare alla partita di oggi ed al recupero contro l’Atletico Canneto, che giocheremo questo mercoledì. I ragazzi, invece, non hanno perso la concentrazione e, perciò, siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti. Complimenti anche al Capradosso, una squadra tosta, che ci ha messo in difficoltà. Ora, pensiamo alle prossime partite, cercando di fare nel nostro meglio».: Sechi, Carloni, Massimi, Buzzi, M.Formichetti, Nicoli, Cenciotti (dal 23’ st. Salusest), Tosoni, Diomande, Recchia (dal 30’ st. De Massimi), Ortenzi. A disp. Santarelli, Loua, Serafini, Micaloni, Cipolloni, Falasca, A.Formichetti. All. Tulli.: Oliva, Zaza (dal 42’ st. Sabatino), Corrias (dal 30’ st. Pierobon), Salvadore, Ruggiero, Sterpetti, Soldano (dal 25’ st. Regnoli), Conte (dal 25’ st. Di Clemente), Carota (dal 36’ st. Dipresa), Ottaviani, Del Genio. A disp. Pomponio, Parisi, Giudici, Anfuso. All. Ghergo.: Corona di Roma 1: Recchia (27’ pt.) (C) 2 Del Genio (34’ pt. e 23’ st.) (FM): ammoniti Massimi, Buzzi (C) Ruggiero, Pierobon, Dipresa (FM); angoli: 3-1.