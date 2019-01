© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Ringraziamo il mister Marco Pompili per il lavoro che ha svolto fino ad ora. Il nostro nuovo allenatore sarà Peppino Tulli». Queste le parole annunciate dalla società del Capradosso, in merito alla notizia, pervenuta quest’oggi, del cambio in panchina. A lasciare la formazione granata è Marco Pompili, che ha allenato la formazione granata dall’inizio del campionato di prima categoria, collezionando 4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte.«Mister Pompili - spiega il ds Franco Tempesta - ci ha comunicato la decisione di lasciare la squadra, rassegnando le sue dimissioni. In un primo tempo ho cercato di convincerlo a desistere, ma lui ha voluto confermare la sua scelta».Capradosso, con la guida di Pompili, ha avuto inizialmente un buon cammino, collezionando buone prestazioni e classificandosi come principale antagonista del trittico Amatrice-Bf Sport-Futbol Montesacro per le posizioni d’alta classifica. Successivamente, è iniziato il periodo no della squadra reatina, inevitabilmente discesa nella zona di medio-bassa classifica.Dopo la conferma dell’addio di Pompili, la società si è subito mossa in direzione di Peppino Tulli, allenatore molto famoso nella nostra provincia. «Mister Tulli - continua Tempesta - è un tecnico di indubbie qualità e con importanti valori morali. Sicuramente, ci aiuterà a finire bene questo campionato, magari lavorando anche per il futuro. Tutta la società desidera augurargli un buon lavoro».