RIETI - Aria di cambiamento per due club reatini della bassa Sabina: Atletico Canneto e Borgo Quinzio. Entrambe le due formazioni parteciperanno al campionato di Prima categoria 2019-20, la prima da esperta della categoria mentre la seconda da new entry, grazie al ripescaggio. Le due compagini reatine, lo scorso anno, hanno giocato entrambe al campo di Talocci (frazione di Fara Sabina), a porte chiuse. La Federazione, per questa stagione, ha obbligato le squadre del campionato di Prima a giocare a porte aperte e, perciò, le due squadre hanno dovuto cercare un diverso terreno di gioco.Il club biancoblù dell’Atletico Canneto giocherà proprio nel suo paese d’origine: Canneto. Soddisfatto della notizia il ds Marcello Caprioli: «Siamo molto felici di poter giocare sul terreno di gioco del nostro paese. Sicuramente, la nostra tifoseria e i nostri concittadini saranno più coinvolti nelle nostre gare e nelle nostre manifestazioni. Saranno il nostro 12esimo uomo!».Situazione di stallo per Borgo Quinzio. Come spiega il vice presidente Augusto Conticelli: «La nostra situazione non è ancora definita. La Federazione ha imposto di giocare sempre “a porte aperte” e perciò ci siamo cautelati facendo richiesta, prima alla Federazione e poi al Comune, per essere assegnati al campo “Amerigo De Tommaso” di Passo Corese. Il campo scelto ha ancora le tribune inagibili ma il pubblico può comunque visionare la gara da un corridoio adiacente alle tribune. Abbiamo inoltre anche visionato il campo in cui giocavamo lo scorso anno, il “Valzecchi” di Talocci. Il campo è in buone condizioni, così come gli spogliatoi; il problema sono le tribune, ancora inagibili. Il pubblico potrà comunque vedere la gara da una zona vicino alle tribune, solo nel caso in cui quest’ultime verranno messe in sicurezza. Ovviamente sarà la Federazione a decidere su quale campo giocheremo: una volta usciti i calendari ci sarà l’ufficialità». Infine, Conticelli termina il suo commento con un augurio: «Ci auguriamo che il Comune di Fara in Sabina riesca a risolvere in breve tempo tutti i vari problemi che impensieriscono i campi della zona».