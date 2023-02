Campionato Amatoriale di padel al via: coinvolti 5 club, uno a Rieti e 4 in Sabina. E' già boom di iscrizioni

RIETI - È tutto pronto per il secondo Torneo Amatoriale di Padel 2023, che quest’anno si svolgerà in 5 Club di padel di Rieti e provincia con un montepremi di 2.500 euro in materiale tecnico, messo in palio da Noi Sport.



Un torneo di alto livello, quello che hanno organizzato per il secondo anno Matteo Petroni di Infinity Padel di Rieti, Garden Sport Senter e l’imprenditore e sponsor Gianluca Proni di Noi Sport.

Sarà un torneo con tre categorie - maschile, femminile e misto - e rispetto allo scorso anno con 5 club organizzatori: Infinity Padel, Padel Arena Fiano Romano, Green Park Padel Passo Corese, Garden Sport Senter Capena, Sporting Club Poggio Mirteto Scalo.

Il regolamento prevede che ogni circolo organizzi la fase eliminatoria. Nella seconda fase, in base alla classifica dei concorrenti, si stabiliscono gli incontri con gli altri circoli.

Da ricordare che l’edizione del 2022 ha visto la disputa di 100 incontri, per quest’anno se ne prevedono molti di più, per le tantissime iscrizioni pervenute.