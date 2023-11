Violenza contro le donne, a Stimigliano anche lo sport scende in campo

RIETI - Anche lo sport a Stimigliano scende in campo nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con due distinti eventi organizzati dal Comune, Associazione donne in rete.eu e la collaborazione .

Il programma

In occasione della gara di campionato di Terza categoria in programma allo Stadio dei Pini domani alle 14.30 tra Stimigliano e Marcellina, si terrà una iniziativa dal titolo “Diamo un Calcio alla violenza – Lo sport conto ogni forma di violenza”. Il giorno dopo il concetto verrà ribadito nella giornata di trekking organizzata dall’associazione Donne in rete.eu con la “Camminata in rosso – piccoli e grandi passi contro ogni forma di violenza”. Appuntamento domenica mattina alle 9.30 presso la Chiesa di San Giovanni Bosco con la camminata che porterà i partecipanti presso l’approdo sul Tevere di Stimigliano dove è previsto un ristoro per i partecipanti i quali sono invitati ad indossare qualcosa di rosso.