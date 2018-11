CATANZARO? UNA PARENTESI SFORTUNATA, MA...

RIETI - Il Rieti continua a perdere colpi. Nell'animo dei tifosi pesa anche il 3-0 subito a Catanzaro. Gli amarantocelesti hanno avuto le loro occasioni per andare in gol ma non le hanno sfruttate, grazie anche alla bravura del portiere giallorosso, a differenza dei calabresi. Ora serve vincere, come si evince anche dallo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali."Reduci dal trionfo di CataniaCon noi han fatto una bella(?) macedonia"Questo è quello che dice il risultatoChi scorge solo i numerini, il dato......Eppure le occasioni ci son stateE neanche si può dir le abbiam sprecateC'era quel portierone - one - oneChe non faceva mai passar il palloneDaccordo il calcio in undici si giocaEd è diverso dal gioco dell'oca......Ora andiamo tra una settimanaA far come contro la CasertanaQuando dal pronostico eravam chiusiE sfoderammo il meglio (che ci ha illusi)Forza ragazzi, forza la RietiVinciamone un paio pria degli abeti!