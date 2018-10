RIETI - In un sabato pomeriggio ordinario, con uno stadio Manlio Scopigno con qualche spettatore in meno rispetto della gara infrasettimanale contro la Cavese (500 circa tra abbonati, paganti e accrediti).



Oltre ai consueti cori degli ultrà reatini le uniche note di colore della gara tra Rieti-Siracusa sono lo striscione di protesta dei tifosi siciliani, le imprecazioni degli spettatori che si sono arrivati leggermente in ritardo ma soprattutto la presenza dell’ex presidente e azionista di minoranza del Rieti, Riccardo Curci.

Il gol di Thomas Vasiliou dopo solo 6’’, infatti, oltre a prendere in contropiede la retroguardia siracusana e lasciare di stucco coloro che avevano guadagnato con qualche minuto di anticipo il proprio posto sulla tribuna Valle Santa, ha sconcertato tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, sono arrivati in ritardo sugli spalti dell’impianto reatino: quest’ultimi non appena appreso del gol lampo comprensibilmente non sono riusciti a nascondere il proprio disappunto, nel migliore delle ipotesi, manifestato con espressioni di stupore ma, nella maggior parte dei casi, con vere e proprie frasi colorite.

Chi non si è curato invece di assistere all’inizio della gara sono i tifosi siciliani che, con i lavori alle recinzioni che procedono ma nono sono ancora ultimati, si sono accomodati nella curva sud riaperta per l’occasione. Per i primi 20 minuti infatti alle spalle del portiere reatino Chastre erano in 5 salvo poi diventare una quindicina con gli ultimi arrivati che con molta operosità hanno appesso striscioni recanti i simboli della tifoseria siracusana e uno con su scritto “Santangelo, Pagana, Falsa Partenza… Ora tutto cuore ed esperienza”, rivolto al tecnico Giuseppe Pagana e l’amministratore delegato Nicola Santangelo al centro di contestazioni dopo l’avvio incerto di campionato degli isolani.







© RIPRODUZIONE RISERVATA