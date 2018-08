di Christian Diociaiuti

RIETI - Amichevole per tenere la forma, questa mattina, per il Rieti. Allo Scopigno è arrivata la Vis Artena (Serie D) allenata da Francesco Punzi, ex tecnico amarantoceleste (stagione 2013-2014). Un test nel ricordo delle vittime di Genova: le squadre onoreranno le vittime in campo mentre i tifosi lo hanno già fatto con uno striscione: "Genova non mollare". Ad esporlo sono stati i ragazzi del Commando Ultrà Rieti, i tifosi amarantocelesti non nuovi a gesti di vicinanza e solidarietà verso popolazioni colpite da drammi. Un po' per solidarietà r anche per ringraziare quanto fatto nel 2016 a seguire, quando tutta l'Italia del calcio e non solo trovò anche nei tifosi del Rieti un riferimento per inviare aiuti alle popolazioni terremotate.

Domenica 19 Agosto 2018



