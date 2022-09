La Terza categoria riparte con 14 squadre, 5 le novità tra le quali Nuova Rieti Calcio, Poggio Fidoni e Lisciano

RIETI - Saranno 14 le squadre che paerteciparanno al campionato provinciale di Terza categoria che prenderà il via il 23 ottobre. Da Borgorose a Passo Corese, da Magliano Sabina a Scandriglia: il torneo toccherà tutta la provincia e uscirà fuori di qualche chilometro considerando lo Sport Sabina 2021 che gioca a Torrita Tiberina.

Fra le novità, ne spiccano due in particolare: la Nuova Rieti Calcio di Federico Dionisi che punta a riportare in alto i colori amarantocelesti (con tanto di ultras al seguito) e Poggio Fidoni che riparte da un campionato provinciale dopo l'avvento dell'Asd Città di Rieti in Prima categoria. Inoltre, fra le novità la Coresina, la Maglianese e lo Sporting Mdc Lisciano.

Riconfermate Borgorose, Capradosso, Poggio Bustone, Poggio Catino, Real Monteleone Sabino, Scandriglia, Sport Sabina 2021, Stimigliano e Toffia Sport.

La prossima settimana è atteso il calendario.

Il girone

Borgorose

Capradosso

Coresina

Maglianese

Nuova Rieti Calcio

Poggio Bustone 2014

Poggio Catino

Real Monteleone Sabino

Scandriglia

Poggio Fidoni

Sport Sabina 2021

Sporting Mdc Lisciano

Stimigliano

Toffia Sport.