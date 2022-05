Real Gavignano Ponzano infila la cinquina al Forano e rafforza la vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Real Gavignano Ponzano fa suo il derby contro Forano nella ventunesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria.

Lo fa con una prova maiuscola e il punteggio finale di 5 a 0 è più che mai eloquente rispetto all’andamento della gara. La squadra di mister Galassetti rafforza il primato e si porta a 49 punti, uno di vantaggio su Montopoli che ha una gara in più. Per Forano arriva la seconda sconfitta di fila e resta al quinto posto a quota 37.

Il primo tempo

Pronti via e i padroni di casa passano subito in vantaggio: al 2’ Gherardo serve dalla destra Migliorelli con l’attaccante lanciato a rete che anticipa Zanghi in uscita e mette in rete con un pallonetto per l’1 a 0. Al 6’ altra occasione per Gavignano con Nocelli che allarga sulla sinistra per Ratini il quale prova a piazzare ma il suo tiro finisce alto. La pressione dei padroni di casa non si arresta e all’8’ raddoppiano: da una rimessa laterale la palla arriva a Migliorelli che si libera in area e calcia in girata sul primo palo, trovando prima la deviazione del legno e poi quella sfortunata di Zanghi che non può nulla per evitare il 2 a 0. Passano dieci minuti e arriva il terzo gol: Nocelli lancia in profondità per il solito Migliorelli che dal limite incrocia infila il pallone nell’angolo alla destra di Zanghi. Forano fatica a costruire qualcosa di pericoloso e Gavignano è padrone del campo. Alla mezz’ora sugli sviluppi di un angolo Pennacchini mette sul secondo palo un pallone che arriva sui piedi di Pellegrini ma il suo tiro da ottima posizione è alto.

La ripresa

In avvio di ripresa un tentativo di reazione di Forano: al 56’ punizione battuta da De Marco che trova la testa di Donati ma la sua conclusione viene bloccata dal neo entrato Pennacchini. Al 65’ è però nuovamente Gavignano a trovare la via della rete: Nocelli recupera un pallone sulla trequarti e lascia partire un destro che centra l’incrocio dei pali alla destra di Zanghi il quale non può nulla per evitare l’eurogol che vale il 4 a 0. Gavignano gestisce il punteggio e riparte in campo aperto, mentre Forano prova qualche conclusione, prima con una punizione di Tetto che finisce alta, poi con un tiro di Bidini che da dentro l’area manda a lato. Sul finale di gara punizione di Lorenzetti che trova la testa di Tetto il quale prolunga per De Marco ma il centrocampista foranese è sfortunato e colpisce la traversa che nega il gol della bandiera agli ospiti. Sul ribaltamento di fronte Gavignano trova il 5 a 0 con Gherardo, servito da Recchia, che supera Zanghi il quale prova a deviare il tiro dell’attaccante ma la palla termina comunque in rete.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Grandissima vittoria di squadra, non potrei essere più felice di così. Abbiamo preparato ogni minimo dettaglio in settimana e oggi il campo ci ha ripagati. Questi tre punti li dedichiamo ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci oggi e durante tuta la settimana, ci hanno dato la giusta carica. L’obiettivo è uno solo e chiaro: continuare così, vogliamo e dobbiamo raggiungere la prima posizione per fare il salto di categoria».

Andrea Munzi, vice allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Partita senza storia che si è messa subito in salita per noi nei primissimi minuti. Abbiamo commesso troppi errori in mezzo al campo e non siamo riusciti in nessun modo a reindirizzare la gara nel verso giusto. Non possiamo far altro che lavorare sui nostri errori e fare i complimenti al Real Gavignano Ponzano che è sicuramente una grande squadra e oggi l’ha dimostrato».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi (53’ Pennacchini F.), Fabi, Pennacchini P. (70’ Nisi), Malizia, Pellegrini, Nocelli, Recchia, Barnabei (8’ Mannelli), Migliorelli (67’ D’Ascenzi), Gherardo, Ratini (63’ Spadaccioli). A disp. Galassetti, Vanni, Quintaie, Pedacchia. All. Galassetti

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Quintaie A. (34’ De Marco), Bartoletti (75’ Savi A.), Bontempi, Quintaie M., Colangeli (46’ Bidini), Donati, Tessicini (46’ Lorenzetti), Mandosi, Tetto, Magrini. A disp. Grillini, De Santisi, Di Paolo, Savi R. All. Munzi

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Reti: 2’, 8’ e 18’ Migliorelli, 60’ Nocelli, 90’ Gherardo

Note. Ammoniti: Pennacchini P., Migliorelli, Mannelli (G). Angoli: 5-3. Spettatori: 300 circa