RIETI - La Terza Categoria riapre i battenti con la sesta giornata di campionato, dopo le emozioni dello scorso turnoche ha incoronato la Torpedo capolista in solitaria.Vetta raggiunta, per gli uomini di Basilici, grazie alla vittoria contro i diretti contendenti del Real Gavignano, attualmente terzi dopo il sorpasso del Real Monteleone, che ha avuto la meglio in casa con il Gens. Stabile a quota 10 anche il Real Vazia, con 3 punti guadagnati contro il Suna Nersae; continua la scia positiva del Santa Maria Calcio, anch'essa terza a quota 10, dopo aver sconfitto il Collevecchio. Meno fortunato il Poggio Catino che fatica ad ingranare la marcia e subisce l'1-0 in casa dello Scandriglia, rimanendo ai piani bassi della classifica, mentre il Poggio Bustone continua l'ottimo periodo battendo in casa del Montopoli, piazzandosi terzo.VI giornata che si apre con un match tra due squadre della vecchia guradia: il Vazia è ospite del Cantalupo; contemporaneamente il Real Gavignano teneterà di riavvicinarsi alla vetta cercando i tre punti contro lo Sacndriglia in una partita casalinga, mentre il Montopoli attende i ragazzi del Monteleone. Giornata non facile anche per il Collevecchio che ospiterà il Poggio Bustone; stessa situazione per il Suna Nersae che dovrà vedersela in casa contro la capolista Torpedo. in chiusura match tra matricole con il Poggio Catino pronto a dare tutto contro il Santa Maria Calcio, una delle scoperte più sorprendenti di questa stagione.Torpedo - Real Gavignano 2-0Poggio Bustone - Montopoli 2-1Real Monteleone - Gens Cantalupo 1-0Real Vazia - Suna Nersae 2-1Santa Maria Calcio - Vigor Collevecchio 3-0Scandriglia - Poggio Catino 3-0Gens Cantalupo - Real Vazia (Battilocchi di Rieti)Montopoli - Real Monteleone (Sandrelli di Rieti)Real Gavignano Ponzano - Scandriglia (Petrillo di Rieti)Vigor Collevecchio - Poggio Bustone (Matteucci di Rieti)Suna Nersae - Torpedo (Russo di Rieti)Poggio Catino - Santa Maria Calcio (D'Orazi di Rieti)Torpedo 13Real Monteleone 11Real Gavignano, Poggio Bustone, Santa Maria Calcio 10Real Vazia 9Scandriglia, Collevecchio 6Gens Cantalupo 5Montopoli 4Poggio Catino 1Suna Nersae 0