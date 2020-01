ANCORA DERBY DI CONFINE

RIETI - Il campionato va di corsa, a poco più di 72 ore dalle gare della seconda di ritorno, la serie C fa un passo indietro e tra oggi e stasera, mercoledì 22 gennaio, torna in campo per recuperare le gare programmate in origine un mese fa esatto, ma non disputate per via dello sciopero proclamato dalla Lega per sensibilizzare il governo sul tema della defiscalizzazione.Per il Rieti l'avversario di turno si chiama Ternana, la location sarà il "Libero Liberati" e il calcio d'inizio è fissato per le 20,45 (arbitro Virgilio di Trapani). Sono 15 i biglietti per il settore ospite venduti in prevendita. Ancora il derby cosiddetto "di confine", giocato già due volte a settembre e vinto in entrambi i casi dalle Fere rossoverde con un doppio 3-1 allo "Scopigno" tra Coppa (18 agosto) e campionato (24 agosto). Stasera il copione, almeno sulla carta, sembra poter essere lo stesso: Ternana secondo con 42 punti a braccetto col Bari, all'inseguimento della Reggina capolista, Rieti sempre più ultimo con 8 punti, staccato di quattro lunghezze dalla zona playout e a secco di vittorie da quasi 3 mesi. L'ultima volta fu il 27 ottobre a Castellammare di Stabia contro la Cavese, uno 0-2 che di questo passo rischia davvero di restare negli annali del calcio a tinte amarantoceleste, se non cambiano le cose.In campo vedremo una Ternana che, visti i tre impegni in 8 giorni (perché domenica si gioca di nuovo) cambierà qualcosa nell'undici titolare, almeno un elemento per reparto. Unico indisponibile è Repossi, infortunato, per il resto nel 24 convocati ci sono tutti i big e Gallo, che ieri in conferenza stampa ha chiesto ai suoi di "non sottovalutare l'avversario, che vanta giovani interessanti e gente che conosce la categoria" potrà riproporre quel 4-3-1-2 che ormai sembra poter essere il modulo giusto per proseguire la corsa ai vertici. Da sciogliere tre ballottaggi: Diakitè-Sini in difesa, Damian-Proietti sulla linea mediana e Marilungo-Torromino in attacco.Sul fronte-Rieti, invece, Beni alla vigilia della sfida non ha voluto svelare la tattica di gioco, ha semplicemente spiegato che "proveremo a studiare qualcosa che possa infastidire la loro manovra" ma su quali saranno gli interpreti è tutto rimandato a stasera. La sensazione è che si riparta, anche quì, dagli stessi undici di Bari, un 4-3-1-2 "a specchio" che al massimo vedrà rimescolate le carte lì davanti, dove Del Regno potrebbe agire alle spalle di Russo e De Paoli.Quella di ieri, martedì 21 gennaio, è stata un'altra giornata convulsa per il Rieti che dopo aver incassato l'ennesimo deferimento per irregolarità amministrative - mancato deposito del bilancio intermedio al 30 settembre, da consegnare entro il 30 novembre scorso - che ha coinvolto anche Curci (attuale proprietario) e Troise che all'epoca dei fatti era amministratore unico, in tarda serata ha lasciato accesa una piccola fiammella di speranza comunicando di aver affidato all'avvocato Chiacchio le memorie difensive per ricorrere in appello contro il -4 comminato lo scorso 10 gennaio per i mancati pagamenti degli stipendi del bimestre luglio-agosto. Un passaggio, questo, che se accolto - almeno in parte - dal Tribunale Federale, potrebbe vedere riconsegnati al Rieti almeno un paio di punti in classifica.(4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Sini, Bergamelli, Mammarella; Proietti, Palumbo, Salzano; Partipilo; Vantaggiato, Ferrante. All. Gallo(4-3-1-2): Addario; Tiraferri, Celli, Aquilanti, Zanchi; Tirelli, Zampa, Esposito C.; Del Regno; De Paoli, Russo. All. Beni: Virgilio di Trapani (Catani e Voytyuk).Picerno-Cavese;Ore 15Catania-Avellino;Paganese-Viterbese;Ore 15,30Casertana-Potenza;Ore 18Teramo-Catanzaro;Ore 18,30Bisceglie-Rende;Vibonese-Monopoli;Ore 20,45Bari-Sicula Leonzio;Reggina-Virtus Francavilla;Reggina 52Ternana e Bari 43Monopoli e Potenza 40Catanzaro 32Teramo 31Catania 30Paganese, Viterbese e Cavese 28Vibonese, Casertana e Avellino 27Virtus Francavilla 24Az Picerno 20Bisceglie e Rende 14Rieti 8* (*penalizzato di 5 punti)