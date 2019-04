I 24 CONVOCATI

COSI' IN CAMPO

Bisceglie

Rieti

Arbitro

ALTRE GARE, XXXVI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due risultati a disposizione, una salvezza da prendere contro un Bisceglie che si gioca il tutto per tutto. Domani alle 14.30 il Rieti sarà di scena al "Ventura" per quella diventata di diritto la partita più importante della stagione. Basterà non perdere per festeggiare la salvezza, mentre proprio il Bisceglie è obbligato a vincere per poter tenere accesa la speranza della salvezza diretta.Capuano, nella conferenza stampa pre gara, ha parlato dell'avversario: «Bisceglie squadra che si è rinforzata molto a gennaio, che subisce pochi gol ed ha fatto risultati importanti, noi però vogliamo la salvezza». Se per il Bisceglie questa è l'ultima chiamata, per il Rieti la situazione è diversa, perché anche in caso di sconfitta gli amarantocelesti potrebbero prendersi i punti mancanti nelle due gare successive: «Marchi e Maistro ci saranno, anche se non al top», parola di Ezio Capuano, che annuncia: «molto probabilmente saranno anche in campo».Per quanto riguarda la formazione i principali dubbi erano tutti racchiusi in questi due nomi, anche se restano in piedi un paio di ballottaggi. In porta ci sarà Marcone, mentre in difesa il ballottaggio è tra De Vito e Mattia, con il primo che potrebbe essere impiegato, come nell'ultima gara, anche da esterno sinistro al posto di Zanchi. Se così fosse la linea di difesa sarebbe composta da DellI Carri, Gigli e Mattia. Sulla corsia di destra, a centrocampo, ci sarà Brumat, mentre a sinistra proprio uno tra Zanchi e De Vito. In mezzo ci sarà Marchi insieme a Carpani e Palma, con Maistro che agirà a supporto di Cedric Gondo.«Quella di domani è probabilmente la partita più importante dell'intero girone C - afferma Capuano - dovrò essere bravo nella gestione emotiva dei ragazzi, che mi trasmettono un entusiasmo incredibile, sono fantastici». Se un risultato positivo consegnerebbe al Rieti la salvezza, una eventuale sconfitta rimescolerebbe le carte, per stessa ammissione dello stesso tecnico: «Perdere significherebbe rimettere tutto in gioco, siamo convinti di aver preparato la partita bene, ma anche consapevoli del fatto che loro si giocano una stagione intera».Vietato sbagliare dunque, anche se non è l'ultima chiamata, anche se questa salvezza rimane comunque li, a portata di mano. Il Rieti vuole restare in serie C, per poi iniziare a programmare il futuro, con o senza Ezio Capuano lo scopriremo più avanti: «Ora pensiamo a salvarci, per il futuro ne parleremo a giugno». C'è un tempo per tutto quindi, nello sport come nella vita, e per il Rieti è tempo di prendersi questa salvezza.Nel Bisceglie non ci sarà Markic, squalificato, con Vanoli che potrebbe optare per un 4-3-1-2 con Starita a supporto di Jovanovic e Cuppone.Costa, Marcone, Mattia, Delli Carri, Gigli, Scardala, De Vito, Zanchi, Brumat, Tiraferri, Cericola, Garofalo, Carpani, Marchi, Xavi Venancio, Palma, Grillo, Corinti, Svidercoschi, Gondo, Cernigoi, Tommasone, Maistro.(4-3-1-2): Cerofolini; Longo, Maccarone, Zigrossi, Giron;Risolo, Parlati, Giacomarro; Starita; Jovanovic, Cuppone. All. Vanoli(3-5-1-1): Marcone; Delli Carri, Gigli, Mattia; Brumat, Carpani, Palma, Marchi, De Vito; Maistro; Gondo. All. Capuano: Camplone di Pescara (Ciancaglini-Vettorel)Reggina - Casertana (domani, ore 14.30)Rende - Trapani (domani, ore 14.30)Juve Stabia - Vibonese (domani, ore 14.30)Paganese - Virtus Francavilla (domani, ore 14.30)Potenza - Viterbese (domani, ore 14.30)Monopoli - Cavese (domani, ore 16.30)Catania - Sicula Leonzio (domani, ore 18.30)Catanzaro - Matera 3-0Juve Stabia 71Trapani 67Catania 60Catanzaro 58Potenza 50Virtus Francavilla 49Monopoli e Casertana 47Viterbese 45Rende 44Cavese e Reggina 43Sicula Leonzio e Vibonese 42Siracusa 36Rieti 34Bisceglie 26Paganese 17