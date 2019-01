© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani alle 14.30 il Rieti di nuovo in campo per affrontare allo Scopigno la Virtus Francavilla. Sfida insidiosa per la formazione di Ezio Capuano, che in conferenza stampa ha presentato il match: «Domani faremo di tutto per conquistare i tre punti. La Virtus Francavilla è una squadra che ci può mettere in difficoltà sulle palle inattive che ci hanno penalizzato anche contro la Casertana».Il ko in terra campana brucia ancora: «La Casertana è squadra fortissima, non ha rubato nulla, ma è chiaro che rimane qualche rimpianto. Nessuno si aspettava una prestazione del genere con una squadra assemblata poche ore prima della partita. Il mio obiettivo di raddoppiare gli spettatori allo stadio rimane, nel poco tempo che vivo la città la gente mi ferma incuriosita e questo è un segnale».Inevitabile anche un passaggio sulle condizioni del terreno di gioco: «Un allenatore navigato come me deve preparare la squadra anche a queste eventualità. Il campo non permette di giocare palla a terra e faremo delle scelte anche in funzione di questo. Mattia? Potrebbe giocare nei tre dietro. Gigli ha un problema importante all'alluce del piede sinistro, non so se sarà a disposizione».