Seconda: Cittareale e Montopoli infilano il tris e agganciano il terzo posto. Risultati e marcatori

RIETI - In attesa del recupero del match tra Atletico Cantalice e Torri in Sabina, la terzultima giornata del girone C di Seconda categoria ha emesso i suoi verdetti. Si conferma in testa alla classifica il Real Gavignano (nonostante sia stato accolto il ricorso e dovrà ripetere la gara contro Cittareale): gli uomini di Galassetti hanno battuto ieri in trasferta per 2-0 Cittaducale portandosi a 26 punti. Resta imbattuta nel 2023 Alto Lazio che vince contro Piazza Tevere 2-1. Vittoria in rimonta a sorpresa per Velinia che ha la meglio sul Santa Susanna del bomber Ometto: non basta la doppietta del capocannoniere del girone C ad evitare la sconfitta per 3-2. Montopoli espugna il Gudini battendo 3-1 la Torpedo: i ragazzi di mister Valentini salgono così a 22 punti al terzo posto. Importante vittoria per Forano che fa suo lo scontro diretto contro Monte San Giovanni: 3-1 in rimonta per i ragazzi di mister Munzi che restano al secondo posto con 25 punti. Stesso risultato per il match tra Cittareale e Sporting Corvaro: i padroni di casa (straordinariamente sul campo di Riano) trovano la prima vittoria del nuovo anno e salgono a 22 punti, a pari merito con Monte San Giovanni e Montopoli e con due gare ancora da recuperare).

Risultati e marcatori (XIII giornata)

Cittaducale – Real Gavignano Ponzano 0-2

Recchia M., Nocelli M.

Alto Lazio – Piazza Tevere 2-1

Bucci A., Corgentile G. (A), Silvestri L. (P)

Santa Susanna – Velinia 2-3

Ometto F., Ometto F. (S), Tosoni G., Tosoni G., Petitta L. (V)

Torpedo Rieti – Montopoli 1-3

Vassallo D. (T), Galli A., Abatelli S., Popescu I. (M)

Forano – Monte San Giovanni 3-1

Cantonetti S. (M), Donati G., Miglorati A., Borriello L. (F)

Cittareale – Sporting Corvaro 3-1

Boccanera F., Lamperti A., Danella K. (C), Massimi E. (SC)

Rinviata: Atletico Cantalice – Torri in Sabina

Riposa: Gens Cantalupo

Classifica

Real Gavignano Ponzano 26

Forano 25

Cittareale 22

Monte San Giovanni 22

Montopoli 22

Atletico Cantalice 17

Piazza Tevere 17

Cittaducale 17

Gens Cantalupo 16

Alto Lazio 14

Sporting Corvaro 13

Santa Susanna 12

Velinia 8

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 5

Monte San Giovanni e Atletico Cantalice con una gara in meno

Cittareale e Torri in Sabina con due gare in meno