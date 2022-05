Secondo posto solitario per Piazza Tevere dietro al Casperia in fuga, corsare Torpedo e Santa Susanna

RIETI - Si spengono i riflettori sui campi del campionato di Seconda Categoria, ventiduesima giornata giocata con tanti goal e scontri diretti che hanno ancor di più definito la classifica.

Dilaga Casperia, nel match interno del sabato pomeriggio contro Monte San Giovanni vince per 6-0, vittoria importante per i padroni di casa che aggiungono tre punti e volano a quarantotto al primo posto con l’obiettivo promozione che sembra ormai sempre più vicino, ospiti fermati a diciannove punti in zone pericolose. Vittoria anche per Torri in Sabina, nel match interno del sabato contro Cittareale vince per 3-2, partita rocambolesca che vede gli ospiti farsi rimontare il doppio vantaggio e passare dallo 0-2 al 3-2 finale, vittoria importante per i padroni di casa che volano a trenta a meno quattro dal podio, ospiti beffati che restano a ventuno punti in zone sicure.

Tre punti importanti anche per Piazza Tevere, al “Gudini” contro Montorio Romano vince per 2-0, reatini che non falliscono la chance per il secondo posto in solitaria a quaranta punti, ospiti al penultimo posto con sedici punti. Torna alla vittoria la Torpedo Rieti, ospite del Moricone vince di misura per 0-1, punti importanti per i reatini che allungano a ventuno, superano Monte San Giovanni e agganciano Cittareale.

Si dividono la posta invece Sporting Corvaro e Velinia, match ricco di azioni che non va oltre l’1-1, un punto a testa con i locali che perdono la chance di avvicinarsi al podio, ospiti a quattordici all’ultimo posto in classifica. A chiudere la ventiduesima giornata il match tra Centro Italia Micioccoli e Santa Susanna, risultato di misura a favore degli ospiti che chiudono la gara sullo 0-1, tre punti d’oro per Santa Susanna che va a ventitré in zone sicure, locali fermati a ventisei in classifica. Turno di riposo per l’Atletico Cantalice fermo a trentasette punti al terzo posto.

Risultati e marcatori (XXII giornata)

Casperia-Monte San Giovanni 6-0: Negri, Di Francesco, De Angelis, De Angelis, Danso, Zuccari (C)

Torri in Sabina-Cittareale 3-2: Lugini, Movila, Filippi, (T), Ramon, Godoy (C)

Piazza Tevere-Montorio Romano 2-0: Barbante, Cipriani (P)

Moricone-Torpedo Rieti 0-1: Cordeschi (T)

Sporting Corvaro-Velinia 1-1: Di Girolamo (S), Tosoni (V)

Centro Italia Micioccoli-Santa Susanna 0-1: Mostarda (S)

Classifica

Casperia 48

Piazza Tevere 40

Atletico Cantalice 37

Sporting Corvaro 34

Torri in Sabina 30

Centro Italia Micioccoli 26

Moricone 25

Santa Susanna 23

Cittareale, Torpedo Rieti 21

Monte San Giovanni 19

Montorio Romano 16

Velinia 14